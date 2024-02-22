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В Париже обвинили Россию в агрессивном поведении в отношении ВС Франции
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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню охарактеризовал отношение России к французской армии как "агрессивное". "Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, россия, франция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 22 фев — ПРАЙМ. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню охарактеризовал отношение России к французской армии как "агрессивное".
"Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами", — отметил он в эфире радиостанции RTL.
Он напомнил про угрозы российской стороны сбить французские самолеты над Черным морем в международной зоне, про кибератаки якобы со стороны России, а также про российский военный корабль, который зашел в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле неоднократно повторяли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".