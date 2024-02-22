ПАРИЖ, 22 фев — ПРАЙМ. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню охарактеризовал отношение России к французской армии как "агрессивное". Франция и Украина подписали соглашение о "гарантиях безпасности"

"Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами", — отметил он в эфире радиостанции RTL.

Он напомнил про угрозы российской стороны сбить французские самолеты над Черным морем в международной зоне, про кибератаки якобы со стороны России, а также про российский военный корабль, который зашел в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.

Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле неоднократно повторяли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".