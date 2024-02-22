РИМ, 22 фев — ПРАЙМ. Провал планов Запада на Украине может принести победу для Европы, которая сможет освободиться от роли базы Соединенных Штатов. Такое мнение выразил посол России в Италии Алексей Парамонов в статье для издания la Repubblica. Россия выигрывает. В Британии признали, что Запад отстает в важном регионе

"Мы видим, как под разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза становится все меньше и меньше Европы как таковой. Она как бы растворяется во все более милитаризируемых однородных шеренгах коллективного Запада, формируемых преимущественно США и Великобританией через жесткую систему трансатлантических отношений, которая уже давно является главным военно-политическим инструментом англосаксонской гегемонии", — говорится в статье.

По мнению дипломата, западные политики продолжают стремиться к разделению мира и созданию напряженности, в то время как Россия предлагает объединительную повестку дня. Он также указал, что конфликт на Украине противоречит интересам и самоутверждению бывших европейских партнеров России

Парамонов подчеркнул, что провал планов Запада на Украине даст Европе возможность дышать свободно, освободившись от роли территориальной базы США. Это также позволит Европе использовать свои цивилизационные, технологические и культурные преимущества в многополярном мире, заключил посол.