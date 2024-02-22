МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украина потеряет еще больше территорий, если не согласится на мирные переговоры. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В Евросоюзе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан

"Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут?", — задался вопросом он.

По мнению профессора, Вооруженным силам Украины не помогут никакие средства, отправляемые Западом. Кроме того, отметил эксперт, есть вероятность, что ВС России после Авдеевки освободят больше территорий.

На этом фоне Миршаймер призвал Киев как можно быстрее садиться за стол переговоров.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города — русские. Бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.