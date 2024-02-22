2024-02-22T15:23:12+03:00
2024-02-22T15:23:12+03:00
2024-02-22T15:23:12+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240222/843145856.html
Словакия сохранит запрет на ввоз некоторой агропродукции с Украины
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПРАЙМ. Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Когда речь идет об... ПРАЙМ, 22.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, словакия, украина, импорт, сельхозпродукция
https://cdnn.1prime.ru/images/84179/65/841796553.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84179/65/841796553.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84179/65/841796552.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84179/65/841796552.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84179/65/841796540.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84179/65/841796540.jpg
https://1prime.ru/global/20240221/843130742.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРАТИСЛАВА, 22 фев — ПРАЙМ. Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха, по политическим причинам она не допускает никаких решений по охране европейских фермеров, а потом она удивляется тому, что делают аграрии на улицах по всей Европе", — отметил политик.
Фицо также добавил, что позиция Еврокомиссии в этом вопросе только подтверждает необходимость продолжения реализации запрета на ввоз украинской продукции. Он отметил, что на данный момент в список попали 14 наименований.
Ранее в Польше началась волна протестов среди фермеров, которые блокируют дороги и въезды на границе с Украиной, требуя прекращения импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Это привело к осложнению польско-украинских отношений, особенно после введения эмбарго на украинское зерно.