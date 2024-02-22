БРАТИСЛАВА, 22 фев — ПРАЙМ. Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словакия сократила размер базового пособия за жилье для беженцев с Украины

"Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха, по политическим причинам она не допускает никаких решений по охране европейских фермеров, а потом она удивляется тому, что делают аграрии на улицах по всей Европе", — отметил политик.

Фицо также добавил, что позиция Еврокомиссии в этом вопросе только подтверждает необходимость продолжения реализации запрета на ввоз украинской продукции. Он отметил, что на данный момент в список попали 14 наименований.

Ранее в Польше началась волна протестов среди фермеров, которые блокируют дороги и въезды на границе с Украиной, требуя прекращения импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Это привело к осложнению польско-украинских отношений, особенно после введения эмбарго на украинское зерно.