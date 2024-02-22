2024-02-22T15:27:39+03:00
2024-02-22T15:27:39+03:00
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2024
https://1prime.ru/global/20240222/843145894.html
У Запада нет конкретной стратегии по Украине, пишет СМИ
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У западных стран нет конкретной стратегии по Украине, все меры направлены на недопущение ядерной войны, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Стратегии нет. Что-то просто... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, запад, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. У западных стран нет конкретной стратегии по Украине, все меры направлены на недопущение ядерной войны, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Стратегии нет. Что-то просто случается. Позднее легко можно сказать, что была стратегия, что все было частью плана", — объяснил европейский дипломат.
По словам другого собеседника газеты, лозунги о поддержке Киева в Европе являются всего лишь словами.
Как пишет издание, позиции президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца устанавливают подход западных государств к ситуации на Украине. Отмечается, что осторожность европейского и американского лидеров определили стратегию, которая сосредоточена на предотвращении эскалации и избежании ядерного конфликта, а успехи ВСУ занимают второстепенное место.