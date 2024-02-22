МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. У западных стран нет конкретной стратегии по Украине, все меры направлены на недопущение ядерной войны, сообщает Politico со ссылкой на источники. BZ: Россия наращивает давление после отступления ВСУ из Авдеевки

"Стратегии нет. Что-то просто случается. Позднее легко можно сказать, что была стратегия, что все было частью плана", — объяснил европейский дипломат.

По словам другого собеседника газеты, лозунги о поддержке Киева в Европе являются всего лишь словами.

Как пишет издание, позиции президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца устанавливают подход западных государств к ситуации на Украине. Отмечается, что осторожность европейского и американского лидеров определили стратегию, которая сосредоточена на предотвращении эскалации и избежании ядерного конфликта, а успехи ВСУ занимают второстепенное место.