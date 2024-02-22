МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Дания заключила с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение следующих десяти лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на датский кабмин. Дания передала Украине всю свою артиллерию

"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет", — приводит агентство заявление правительства.

Согласно документу, Дания будет предоставлять военную и гражданскую поддержку Украине, финансируемую из Датского фонда для Украины. По данным издания Reuters, премьер-министр Дании, Метте Фредериксен, заявила о предоставлении 1,7 миллиарда датских крон (245,4 миллиона долларов) военной помощи Украине. Она также призвала союзников увеличивать расходы на украинскую армию, утверждая, что Россия представляет угрозу для Европы.

Ранее в МИД России сообщали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Российская сторона также обвинила США и НАТО в непосредственном участии в конфликте на Украине, включая обучение военных в различных странах.