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Дания подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности
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Дания заключила с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение следующих десяти лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на датский кабмин... ПРАЙМ, 22.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Дания заключила с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение следующих десяти лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на датский кабмин.
"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет", — приводит агентство заявление правительства.
Согласно документу, Дания будет предоставлять военную и гражданскую поддержку Украине, финансируемую из Датского фонда для Украины. По данным издания Reuters, премьер-министр Дании, Метте Фредериксен, заявила о предоставлении 1,7 миллиарда датских крон (245,4 миллиона долларов) военной помощи Украине. Она также призвала союзников увеличивать расходы на украинскую армию, утверждая, что Россия представляет угрозу для Европы.
Ранее в МИД России сообщали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Российская сторона также обвинила США и НАТО в непосредственном участии в конфликте на Украине, включая обучение военных в различных странах.