2024-02-22T15:45:41+03:00
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2024
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"Плана нет". Зеленский сделал шокирующее признание о США
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У Владимира Зеленского нет плана на случай, если США перестанут оказывать Киеву поддержку. Такое признание сделал украинский лидер в беседе с телеканалом Fox News. "Нам надо будет... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, владимир зеленский, сша, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского нет плана на случай, если США перестанут оказывать Киеву поддержку. Такое признание сделал украинский лидер в беседе с телеканалом Fox News.
"Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", — сказал он.
Так Зеленский ответил на вопрос о наличии запасного плана на случай, если Вашингтон не предоставит Украине финансирование.
Он подчеркнул, что ВСУ без помощи западных государств понесут еще больше потерь.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Отмечается, что документ должна поддержать палата представителей, в которой "республиканское" большинство хочет направить средства на внутренние проблемы США.