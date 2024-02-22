МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского нет плана на случай, если США перестанут оказывать Киеву поддержку. Такое признание сделал украинский лидер в беседе с телеканалом Fox News. "Обидимся, и увидите". Речь Зеленского в Мюнхене назвали полным провалом

"Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", — сказал он.

Так Зеленский ответил на вопрос о наличии запасного плана на случай, если Вашингтон не предоставит Украине финансирование.

Он подчеркнул, что ВСУ без помощи западных государств понесут еще больше потерь.

11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Отмечается, что документ должна поддержать палата представителей, в которой "республиканское" большинство хочет направить средства на внутренние проблемы США.