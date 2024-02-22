МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту США вспомнить, что его фраза "сумасшедший сукин сын" по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, в Соединенных Штатах ассоциируется с его сыном. Захарова: НАТО открыто заявляет о вовлеченности в конфликт на Украине

Накануне американский лидер в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, высказался о Путине в достаточно грубой форме: "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

"Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", — указала Захарова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что президент США, говоря о Путине, не стесняется в выражениях, причем начались скандальные высказывания до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такую риторику стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, "недопустимой и непростительной".

В 1945 году США испытали ядерные бомбы, сбросив их на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате взрывов 80 тысяч человек погибли мгновенно, а к концу 1945 года общее число жертв, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.