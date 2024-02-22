МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Figarо раскритиковали заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, оскорбившего президента России Владимира Путина. Байден вновь по-хамски высказался в адрес Путина, сообщают СМИ

Ранее американский лидер в рамках встречи со спонсорами из Демократической партии оскорбил Путина, назвав его "сумасшедшим сукиным сыном".

Один из читателей отметил, что подобное заявление стало настоящим проявлением американской дипломатии. "Байден, этот дряхлый лежачий старикашка, показал, что он себя не контролирует и легко выходит из себя. С другой стороны, разумеется, есть непоколебимый Путин, который всегда реагирует на все спокойно", — отметил другой пользователь.

Ко всему прочему, он, вероятно сорвался, потому что тот уровень, где находится российский президент, и где находится Байден, невозможно обсуждать.

По словам одного из комментаторов, Байден уже не соответствует своей должности, поэтому в перспективе в его переизбранием заинтересуются не только Соединенные Штаты. Ко всему прочему, один из читателей заключил, что американский президент уже давно превратился в посмешище для всего неамериканского мира.

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