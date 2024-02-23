МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей, сообщило украинское издание "Апостроф", ссылаясь на материалы соцсетей. Словацкие фермеры снова угрожают организовать протесты

Издание опубликовало видео украинского водителя Александра Климова, который выложил в своем аккаунте в TikTok кадры с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По словам Климова, эта сельхозтехника была привезена из "зоны боевых действий" к КПП "Долгобичув — Угринов", чему очевидец сильно возмутился, так как польские фермеры регулярно жалуются на то, как "им плохо" из-за украинцев.

9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

В последние недели во многих странах Евросоюза набирают обороты массовые протесты фермеров. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.