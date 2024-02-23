ДУШАНБЕ, 23 фев — ПРАЙМ. Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров назвал это решение ошибкой, передает агентство РИА Новости. В ОДКБ рассчитывают на мирное разрешение конфликта Армении и Азербайджана

"Решение Армении заморозить членство в ОДКБ — это прежде всего политическая ошибка", — отметил эксперт.

Кроме того, Сафаров добавил, что Армения много лет числилась в составе ОДКБ, получая преференции, военно-техническую помощь, поэтому подобное решение выглядит более чем странным. По его словам, уход Армении из организации — это "уход от самой себя".

Политолог подчеркнул, что страна вернется в состав ОДКБ только в случае смены руководства страны — премьер-министра и президента.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организации в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. В состав организации ранее входили шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.