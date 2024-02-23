МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы, рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко. Рада приняла скандальный законопроект об ужесточении мобилизации

"Верховная Рада приняла за основу и в целом (в обоих чтениях — ред.) законопроект о демобилизации срочников", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что данный законопроект предполагает возможность демобилизации солдат, находившихся на срочной службе к моменту начала Россией спецопеации. В связи с введением военного положения на Украине срочники продолжили службу и после истечения срока призыва. В этой связи Гончаренко добавил, что проект также подразумевает норму о годовой отсрочке от повторной мобилизации для отслуживших срочную службу.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.