ВАРШАВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пограничные переходы на границе Польши и Украины включены в перечень объектов критической инфраструктуры, но протесты в них не запрещали, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Словацкие фермеры снова угрожают организовать протесты

22 февраля премьер-министр республики Дональд Туск заявлял, что Польша включит пограничные переходы на границе с Украиной, а также отдельные участки автомобильных и железных дорог в список объектов критической инфраструктуры.

"Со вчерашнего дня пограничные переходы на польско-украинской границе включены в перечень объектов критической инфраструктуры. Если вы были там вчера, то если речь идет о протесте, то он продолжается. Здесь ничего не изменилось", — сказал Кервиньский.

По его словам, "обязанностью государства, также и в отношении протестующих, является то, что если бы появилась информация об угрозе, то нужно реагировать".

В свою очередь государственный секретарь министерства внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек заявил, что придание погранпереходам статуса объектов критической инфраструктуры не означает автоматического запрета проведения на них протестов.

"Удивительно, что до сих пор пограничные переходы не включены в перечень критической инфраструктуры. Это не означает автоматических запретов. Здесь применяются общие правила начиная с закона о защите критической инфраструктуры. Там есть юридические инструменты", — сказал он.

Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.