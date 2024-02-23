КИШИНЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Подъездная дорога к пограничному пункту "Леушены — Албица" на границе Молдавии с Румынией разблокирована, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в молдавской погранполиции. Польские власти не запретили протесты в КПП на границе с Украиной

"Подъездная дорога к КПП "Леушены — Албица" была разблокирована, движение транспорта возобновлено в обычном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции.

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась. В четверг и пятницу аграрии продолжили свою акцию с блокированием дороги.