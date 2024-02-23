ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наложили ограничительные меры против 26 физических и юридических лиц в 11 странах за экспорт в Россию в обход санкций, заявили в Минфине США.

"В общей сложности Управление по контролю над финансовыми активами минфина США ввело рестрикции против 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн", — отмечается в публикации.

Указывается, что ограничения будут вводит против тех лиц и компаний, которые участвуют в передаче вооружений России вопреки санкциям.

Новый пакет ограничительных мер, который США опубликовали 23 февраля и который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, американское правительство приурочило ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.