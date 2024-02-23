ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Канада наложила ограничительные меры более чем 150 юридических и десять физических лиц, включая помощника президента России Игоря Левитина, заявил канадский МИД.

Помимо Левитина, который в прошлом возглавлял министерство транспорта, санкционный список пополнили предприниматели Леонид Левитин, Андрей Филатов, Никита Мишин, Андрей Молчанов, Андрей Бокарев, Константин Хамлай, Сергей и Николай Саркисовы, Владимир Павлов.

Также Канада ввела санкции против:

  • ОКБ "Аэрокосмические системы"
  • предприятий "АльфаСтрахование" и РЕСО-гарантия
  • крупнейшего производителя титана компании "ВСМПО-Ависма"
  • предприятия "Российские космические системы"
  • АО "Военторг" и ООО "Военторг-Ритейл"
  • против корпорации "Вымпел"
  • российских братьев-бизнесменов Николая и Сергея Саркисовых
  • компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева"
  • Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС России
  • Московского научно-исследовательского института "Агат"
  • Новороссийского морского торгового порта
  • банка "Санкт-Петербург"
  • компании "Русские Вертолетные Системы"
  • российского концерна ВКО "Алмаз-Антей"
  • ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина"
  • "Редакционно-издательского центра "Красная звезда" и редакции газеты "Красная звезда"
  • военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот"
  • ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН)
  • АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
  • Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института
  • Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс"
  • Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ)

Более того, Канада запретила экспорт взрывчатых веществ и горючих материалов в Россию.

Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы для изготовления вооружений, в том числе взрывчатые вещества, применяемые в горнодобывающей и строительной отраслях.

Объявление о санкциях Канады было сделано в координации с Британией и Соединенными Штатами. Санкции Канады коснулись 10 физических и 153 юридических лиц.