Канада ввела санкции против 150 компаний и помощника президента Игоря Левитина
ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Канада наложила ограничительные меры более чем 150 юридических и десять физических лиц, включая помощника президента России Игоря Левитина, заявил канадский МИД.
Помимо Левитина, который в прошлом возглавлял министерство транспорта, санкционный список пополнили предприниматели Леонид Левитин, Андрей Филатов, Никита Мишин, Андрей Молчанов, Андрей Бокарев, Константин Хамлай, Сергей и Николай Саркисовы, Владимир Павлов.
Также Канада ввела санкции против:
- ОКБ "Аэрокосмические системы"
- предприятий "АльфаСтрахование" и РЕСО-гарантия
- крупнейшего производителя титана компании "ВСМПО-Ависма"
- предприятия "Российские космические системы"
- АО "Военторг" и ООО "Военторг-Ритейл"
- против корпорации "Вымпел"
- российских братьев-бизнесменов Николая и Сергея Саркисовых
- компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева"
- Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС России
- Московского научно-исследовательского института "Агат"
- Новороссийского морского торгового порта
- банка "Санкт-Петербург"
- компании "Русские Вертолетные Системы"
- российского концерна ВКО "Алмаз-Антей"
- ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина"
- "Редакционно-издательского центра "Красная звезда" и редакции газеты "Красная звезда"
- военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот"
- ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН)
- АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
- Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института
- Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс"
- Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ)
Более того, Канада запретила экспорт взрывчатых веществ и горючих материалов в Россию.
Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы для изготовления вооружений, в том числе взрывчатые вещества, применяемые в горнодобывающей и строительной отраслях.
Объявление о санкциях Канады было сделано в координации с Британией и Соединенными Штатами. Санкции Канады коснулись 10 физических и 153 юридических лиц.
https://1prime.ru/global/20240223/843153665.html