ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Канада наложила ограничительные меры более чем 150 юридических и десять физических лиц, включая помощника президента России Игоря Левитина, заявил канадский МИД.

Помимо Левитина, который в прошлом возглавлял министерство транспорта, санкционный список пополнили предприниматели Леонид Левитин, Андрей Филатов, Никита Мишин, Андрей Молчанов, Андрей Бокарев, Константин Хамлай, Сергей и Николай Саркисовы, Владимир Павлов.

Также Канада ввела санкции против:

ОКБ "Аэрокосмические системы"

предприятий "АльфаСтрахование" и РЕСО-гарантия

крупнейшего производителя титана компании "ВСМПО-Ависма"

предприятия "Российские космические системы"

АО "Военторг" и ООО "Военторг-Ритейл"

против корпорации "Вымпел"

российских братьев-бизнесменов Николая и Сергея Саркисовых

компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева"

Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС России

Московского научно-исследовательского института "Агат"

Новороссийского морского торгового порта

банка "Санкт-Петербург"

компании "Русские Вертолетные Системы"

российского концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина"

"Редакционно-издательского центра "Красная звезда" и редакции газеты "Красная звезда"

военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот"

ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН)

АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"

Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института

Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс"

Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ)

Более того, Канада запретила экспорт взрывчатых веществ и горючих материалов в Россию.

Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы для изготовления вооружений, в том числе взрывчатые вещества, применяемые в горнодобывающей и строительной отраслях.

Объявление о санкциях Канады было сделано в координации с Британией и Соединенными Штатами. Санкции Канады коснулись 10 физических и 153 юридических лиц.