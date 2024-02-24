МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков. В США раскрыли, когда Россия "разместит ядерное оружие" в космосе

"Нет, не рассматриваем. Это один из ключевых остающихся в силе компонентов в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность выхода из Договора о космосе.

Замминистра также отметил, что именно США "на протяжении долгого времени ведут линию на создание для себя превосходства в космическом пространстве, включая оружейную сферу".

"Это их обычный прием, когда другим приписываются несуществующие намерения и под этим предлогом, под этим соусом, они интенсифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности и полностью игнорирующие наши предложения, о чем тоже говорил президент — что мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса, свободным от оружия любого вида", — заключил Рябков.

Кроме того, политик заявил, что контакт России и США по вопросу, связанному с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в якобы планах разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе, оказался непродуктивным из-за "абсурдности" обвинений.

По словам Рябкова, "американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые мы с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле". "То есть вначале они настаивают на том, чтобы в публичное пространство не попадала никакая информация на этот счет. И буквально после обсуждения этой темы с нами сами же это все выпускают", — сказал Рябков.