СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Анонсируемое президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море звучит неадекватно, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, напомнив о провальном наступлении ВСУ в 2023 году. Глава офиса Зеленского: контрнаступление прошло довольно успешно

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".

"С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности", — поделился Бобков своим мнением.

Депутат напомнил, что один раз Зеленский уже бросил ВСУ в контрнаступление в 2023 году, а в результате получил тысячи погибших украинских военных и несколько квадратных километров степи, которую удалось с трудом пройти. По его словам, глава Киева сделает это снова только если он хочет "засыпать телами дно Черного моря", а его заявления являются лишь попыткой "выклянчить" у Запада еще несколько ракет, старых самолетов и танков.

Кроме того, Бобков заявил, что в мире уже все понимают, что Россия в конфликте на Украине показала свою способность отвечать наряду с другими государствами за будущее человечества, а также показала не только свою боеспособность, но и непобедимость в условиях XXI века.

"Любые попытки контрнаступления — это только, к сожалению, очередные человеческие жизни украинских солдат, которые заберет этот кровавый клоун и его окружение своей неадекватностью", — подчеркнул вице-спикер.