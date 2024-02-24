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2024-02-24T12:58:35+03:00
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Запад не заинтересован в мире на Украине, заявил посол России
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США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном разрешении украинского конфликта, голоса звучат лишь в пользу дальнейшей эскалации, считает посол России в Турции Алексей... ПРАЙМ, 24.02.2024
общество , экономика, новости, в мире, россия, сша, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 24 фев — ПРАЙМ. США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном разрешении украинского конфликта, голоса звучат лишь в пользу дальнейшей эскалации, считает посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Чисто технически, для прекращения любого конфликта требуются переговоры, но вот именно переговоров не хотят в Киеве, делая ставку на "стратегическое поражение" России на поле боя, и, кстати, любые переговоры с Россией попросту запрещены указом Зеленского. Во всяком случае, мяч не на нашей стороне", — заявил посол в интервью телеканалу гостелеканалу TRT.
Как отметил дипломат, сейчас вряд ли можно говорить о внешнеполитической самостоятельности украинского руководства, так как "Запад прямо диктует (украинскому руковдоству — ред.), что и как делать".
Ерхов подчеркнул, что те страны, которые делают ставку на продолжения "кровопролития" на Украине, будут продолжать мешать мирным переговорам. По его словам, Москве остается лишь надеяться на трезвое понимание партнёрами ситуации, не предполагающей поражения России на Украине.