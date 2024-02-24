МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Поставка Украине крылатых ракет Taurus может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Россией, сообщила опубликованном в соцсети Х интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру немецкий политик Сара Вагенкнехт. В Германии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине

"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась политик.

Как отметила Вагенкнехт, дальнобойное оружие не сможет спасти ВСУ. По ее словам, оно только затянет украинский конфликт и приведет к еще большему числу жертв. Кроме того, политик добавила, что если немецкое оружие будет использоваться против России, то это принесет войну в саму Германию.

В четверг 22 февраля нижняя палата немецкого бундестага большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако в этот же день был принят проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания Taurus.