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В Германии призвали не поставлять Украине ракеты Taurus
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Поставка Украине крылатых ракет Taurus может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Россией, сообщила опубликованном в соцсети Х интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру... ПРАЙМ, 24.02.2024
новости, в мире, россия, германия, конфликт на украине, taurus
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Поставка Украине крылатых ракет Taurus может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Россией, сообщила опубликованном в соцсети Х интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась политик.
Как отметила Вагенкнехт, дальнобойное оружие не сможет спасти ВСУ. По ее словам, оно только затянет украинский конфликт и приведет к еще большему числу жертв. Кроме того, политик добавила, что если немецкое оружие будет использоваться против России, то это принесет войну в саму Германию.
В четверг 22 февраля нижняя палата немецкого бундестага большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако в этот же день был принят проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания Taurus.