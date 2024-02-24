МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Канады, Италии и президентом Украины Владимиром Зеленским. Канада передаст Украине свыше двух миллиардов долларов помощи

"С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", — заявила глава Еврокомиссии.

Трансляция проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X.

Ранее в субботу Мелони, Трюдо, де Кроо и фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.

В четверг фон дер Ляйен заявляла, что рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС определят только к лету.

На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина может присоединиться к ЕС в случае выполнения всех условий в 2030 году. При этом он напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.