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Еврокомиссия представит в марте программу вступления Украины в ЕС
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Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министрами... ПРАЙМ, 24.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Канады, Италии и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", — заявила глава Еврокомиссии.
Трансляция проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X.
Ранее в субботу Мелони, Трюдо, де Кроо и фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.
В четверг фон дер Ляйен заявляла, что рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС определят только к лету.
На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина может присоединиться к ЕС в случае выполнения всех условий в 2030 году. При этом он напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.