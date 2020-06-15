МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов внёс в нижнюю палату законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе и лекарств, средствами идентификации и требований к их обороту, документ опубликован в думской электронной базе данных.

Изменения предлагается внести в статью 15.12 КоАП, добавив в нее два отдельных пункта об ответственности за незаконный оборот товаров, маркированных средствами идентификации.

Как рассказывал Гаврилов РИА Новости, по действующему законодательству предусмотрена ответственность за производство или оборот продукции без маркировки, а также с нарушением установленного порядка маркировки, однако положения данной статьи не учитывают требования законодательства о маркировке товаров средствами идентификации.

Согласно проекту закона, производство или продажа лекарств без нанесения на них средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией.

Кроме того, за ввод в оборот немаркированных товаров (за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения), подлежащих обязательной маркировке, будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией.

За повторное нарушение по вводу в оборот немаркированных товаров законопроектом предлагается установить для должностных лиц штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения и производственного оборудования, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения и оборудования, либо приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией.

В официальном отзыве правительства на инициативу отмечается, что кабмин поддерживает ее при условии доработки законопроекта.