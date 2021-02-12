МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Исправить ситуацию с бедностью в России могла бы программа минимального гарантированного дохода, считает постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. По его подсчетам, на данный момент страна расходует порядка 3,2% ВВП на социальные пособия. При "минимальном доходе" вложения бы составили 0,3% ВВП, а масштаб бедности сократился примерно на 60%. Об этом сообщает Forbes. Путин считает безработицу и бедность главными рисками в мире

"Нужно помочь бедной семье в составлении плана достижения самообеспечения. При этом ежемесячные выплаты должны обеспечивать прожиточный минимум каждому члену семьи", — пояснил Рено Селигманн.

На данный момент в России те или иные виды социальной поддержки получает около 65% населения, при этом около 16% бедных не охвачены социальными программами вообще.

Представитель Всемирного банка предлагает внедрить программу, которая уже показала свою эффективность в Европе и Китае, где минимальным гарантированным доходом были дополнительно охвачены 5% наименее обеспеченного населения. На 1 доллар социального пособия домохозяйства принесли в экономику 1,5- 2,2 долларов дохода.

"Большая часть полученных домохозяйствами социальных выплат остается в местной экономике, создавая дополнительные рабочие места и доходы и уменьшая уровень безработицы. Понятно, что бедные семьи тратят полученные выплаты на продукцию местного производства. Причем социальные выплаты автоматически повышаются в наиболее пострадавших регионах, что ускоряет восстановление экономики", — считает финансист.

По результатам экономического моделирования, который провел Всемирный банк на основе данных Росстата, стоимость внедрения подобной программы составляет около 250 млрд рублей (0,3% от ВВП), в перспективе такие вложения позволят сократить масштаб бедности примерно на 60%, утверждает постоянный представитель Всемирного банка.