МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Все обращения граждан в России будут собраны на одной платформе: для этого до конца текущего 2021 года будет создана платформа обратной связи (ПОС). Как пишет "Российская газета", она заработает для обращений граждан во всех регионах России.

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Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации, на этой платформе россияне смогут оставлять обращения к органам власти, отслеживать их статус и оценивать качество полученных ответов.

По словам вифе-премьера, получение оперативной, качественной обратной связи от населения является одним из приоритетов работы.

"Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений", — отметил он.

Платформа создана по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

В пилотном режиме платформа начала работать в 2019 году:  ее тестировании приняли участие Минцифры и 9 субъектов РФ. В ПОС создано 16,5 тыс. личных кабинетов органов власти, получено более 340 тыс. сообщений, проведено 400 голосований и 1,5 тысячи опросов граждан, обсуждено 470 проектов нормативных актов.

В 2020 году на портале госуслуг появились сервисы для обратной связи по COVID-19 и сервис Минпросвещения для обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

До конца этого года платформа будет внедрена во всех субъектах РФ. Ее работа распространится на все ветви власти:

  • региональные,
  • муниципальные,
  • ряд федеральных органов власти.