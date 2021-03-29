МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Выплачивать пособие не только семьям с детьми, но и тем нуждающимся, у кого детей нет, с таким предложением Счетная Палата обратилась к правительству России. В России смягчили требования для получения детских пособий

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина, социальные пособия следует рассчитывать исходя из общего дохода семьи и выплачивать их всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть дети.

На заседании комитета верхней палаты парламента Кудрин отметил, что только так можно достигнуть целей по снижению бедности в стране, которые поставил президент Владимир Путин.

Он добавил, что предложения направлены в российский кабмин.

Счетная палата проанализировала действующие меры поддержки малоимущих граждан и изучила, каким образом их можно было бы увеличить, отметил глава ведомства. В результате выяснилось, что даже если распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, то и в этом случае семья может не покинуть зону бедности.

Кудрин объяснил это тем, что пособия зачастую не хватает на то, чтобы закрыть дефицит семейного бюджета: деньги в каждой семье все равно распределяются на всех ее членов, а не только на конкретного ребенка.