ОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Рост цен на строительные материалы может привести к возможности пересмотра госконтрактов, сообщил "Коммерсант".

Минстрой, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 10 июня направили властям регионов России письмо с разъяснением порядка изменения "существенных условий" госконтрактов, в том числе их стоимости, пишет издание.

"Продолжается проработка решений в части возможных действий при существенном повышении цен на стройматериалы", — прокомментировали в Минстрое.

Стоимость строительных материалов увеличилась примерно на на 16% по сравнению с апрелем 2020 года, а в мае 2021 года возросла на 4,99% по сравнению с апрелем 2021 года, рассказала "Российская газета".

Три ведомства сообщили в письме от 10 июня, что закон о контрактной системе (44-ФЗ) предоставляет возможность изменить цены государственных контрактов из-за обстоятельств, которые не зависят от сторон. Названы условия, при которых такие изменения осуществимы:

цена контракта должна превышать 100 миллионов рублей

срок контракта — 12 месяцев

Более 90% государственных контрактов в России не подходят под критерии, которые указаны в письме Минстроя, Минфина и ФАС, отметили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).

"В связи с этим необходимо прорабатывать вопрос о внесении изменений в 44-ФЗ",- заявили в НОСТРОЙ.

За текущий год около 90% контрактов со сроком менее одного года и ценой менее 100 миллионов рублей было "расторговано", сказали специалисты.