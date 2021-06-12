Удорожание стройматериалов может повлиять на цены госконтрактов
ОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Рост цен на строительные материалы может привести к возможности пересмотра госконтрактов, сообщил "Коммерсант".
Минстрой, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 10 июня направили властям регионов России письмо с разъяснением порядка изменения "существенных условий" госконтрактов, в том числе их стоимости, пишет издание.
"Продолжается проработка решений в части возможных действий при существенном повышении цен на стройматериалы", — прокомментировали в Минстрое.
Стоимость строительных материалов увеличилась примерно на на 16% по сравнению с апрелем 2020 года, а в мае 2021 года возросла на 4,99% по сравнению с апрелем 2021 года, рассказала "Российская газета".
Три ведомства сообщили в письме от 10 июня, что закон о контрактной системе (44-ФЗ) предоставляет возможность изменить цены государственных контрактов из-за обстоятельств, которые не зависят от сторон. Названы условия, при которых такие изменения осуществимы:
- цена контракта должна превышать 100 миллионов рублей
- срок контракта — 12 месяцев
Более 90% государственных контрактов в России не подходят под критерии, которые указаны в письме Минстроя, Минфина и ФАС, отметили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).
"В связи с этим необходимо прорабатывать вопрос о внесении изменений в 44-ФЗ",- заявили в НОСТРОЙ.
За текущий год около 90% контрактов со сроком менее одного года и ценой менее 100 миллионов рублей было "расторговано", сказали специалисты.
https://1prime.ru/government/20210612/833915279.html