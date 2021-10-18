Счетная палата: 60% расходов бюджета России в 2022 году будут распоряжаться четыре министерства
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин, Минобороны, МВД и Минтруд будут распоряжаться 59% всех расходов бюджета РФ в следующем году, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
"Ведомственной структурой расходов федерального бюджета на 2022 год (открытая часть) наибольшие объемы бюджетных ассигнований установлены по Минфину России, Минобороны России, МВД России и Минтруду России, которые в целом по указанным главным распорядителям в 2022 году составят 59% общего объема бюджетных ассигнований", — сказано в документе.
В целом бюджетные ассигнования на 2022 год предусматриваются 92 главным распорядителям. "Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с 2021 годом более чем на 10% предусматривается по пяти главным распорядителям, также по пяти главным распорядителям – более чем на 20%, из них по ФСО России – в 1,5 раза, Минприроды России и Росводресурсам – в 1,3 раза", — указывает Счетная палата.
В то же время уменьшение бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с 2021 годом предусматривается по 60 главным распорядителям. "Более чем на 10% уменьшаются объемы бюджетных ассигнований по 36 главным распорядителям, из них по ЦИК России – на 72,4%, Минэкономразвития России – на 59,9%, Росстату – на 58,1%, Федеральной пробирной палате – на 47,9%", — добавляется в документе.
Счетная палата также отмечает, что существенных изменений функциональной структуры расходов федерального бюджета на 2022-2024 годы не произошло. Наибольший объем расходов придется на социальную политику, но с тенденцией к снижению в плановом периоде с 4,4% ВВП в 2022-2023 годах до 4,2% ВВП в 2024 году. Доля расходов на образование в 2022-2024 годах останется на уровне 2021 года — 0,9% ВВП.
При этом доля расходов на здравоохранение снижается с 1,1% ВВП в 2021 году до 0,8% ВВП в 2024 году, а на национальную экономику – с 2,9% ВВП в 2021 году до 2,3% ВВП в 2024 году. Суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность сохранится на уровне 2021 года – 4,6% ВВП в среднем на 2022-2024 годы.
https://1prime.ru/government/20211018/834977711.html