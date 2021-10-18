МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин, Минобороны, МВД и Минтруд будут распоряжаться 59% всех расходов бюджета РФ в следующем году, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Эксперты рассказали, на что потратят новый бюджет России

"Ведомственной структурой расходов федерального бюджета на 2022 год (открытая часть) наибольшие объемы бюджетных ассигнований установлены по Минфину России, Минобороны России, МВД России и Минтруду России, которые в целом по указанным главным распорядителям в 2022 году составят 59% общего объема бюджетных ассигнований", — сказано в документе.

В целом бюджетные ассигнования на 2022 год предусматриваются 92 главным распорядителям. "Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с 2021 годом более чем на 10% предусматривается по пяти главным распорядителям, также по пяти главным распорядителям – более чем на 20%, из них по ФСО России – в 1,5 раза, Минприроды России и Росводресурсам – в 1,3 раза", — указывает Счетная палата.

В то же время уменьшение бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с 2021 годом предусматривается по 60 главным распорядителям. "Более чем на 10% уменьшаются объемы бюджетных ассигнований по 36 главным распорядителям, из них по ЦИК России – на 72,4%, Минэкономразвития России – на 59,9%, Росстату – на 58,1%, Федеральной пробирной палате – на 47,9%", — добавляется в документе.

Счетная палата также отмечает, что существенных изменений функциональной структуры расходов федерального бюджета на 2022-2024 годы не произошло. Наибольший объем расходов придется на социальную политику, но с тенденцией к снижению в плановом периоде с 4,4% ВВП в 2022-2023 годах до 4,2% ВВП в 2024 году. Доля расходов на образование в 2022-2024 годах останется на уровне 2021 года — 0,9% ВВП.

При этом доля расходов на здравоохранение снижается с 1,1% ВВП в 2021 году до 0,8% ВВП в 2024 году, а на национальную экономику – с 2,9% ВВП в 2021 году до 2,3% ВВП в 2024 году. Суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность сохранится на уровне 2021 года – 4,6% ВВП в среднем на 2022-2024 годы.