МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит резидентам страны досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов. Путин разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Согласно закону, при увеличении лизингодателем в одностороннем порядке в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей по заключенному до 24 февраля договору закон предоставляет лизингополучателю право на досрочный выкуп предмета лизинга полностью или частично без применения неустойки (пени, штрафов) и иных мер ответственности.

Этим правом можно воспользоваться, если лизинговые платежи выросли из-за повышения ключевой ставки Банка России или иной переменной величины, либо из-за роста процентов по кредиту, предоставленному для приобретения предмета лизинга. Его стоимость определяется в соответствии с ранее заключенным договором, а если условия ее определения в нем не были предусмотрены, то по соглашению сторон. Разногласия по стоимости досрочно выкупаемого имущества будут урегулироваться в судебном порядке.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.