МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок использования целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) и выводящий из-под обязательного контроля уплату ими обязательных платежей и ряда комиссионных вознаграждений. Путин разрешил досрочный выкуп взятого в лизинг имущества

Закон разработан правительством в целях сохранения действующих фондов целевых капиталов и обеспечения их стабильности в условиях кризисной ситуации, обусловленной влиянием антироссийских санкций на деятельность НКО.

Согласно закону, предельный размер денежных средств, которые могут быть использованы специализированной организацией управления целевым капиталом НКО на административно-управленческие расходы, увеличивается до 1 января 2026 года. Эти расходы связаны, в частности, с оплатой арендуемых помещений, зданий и сооружений, приобретением основных средств и расходных материалов, проведением аудита, выплатой зарплаты, управлением НКО или ее отдельными подразделениями.

Закон также увеличивает пороги для административно-управленческих расходов до 10%, 25% и 30% соответственно, предусмотрев также и альтернативную возможность направления на такие расходы не более 1% средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за год.

Кроме того, приостанавливаются нормы об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволит НКО направлять на его пополнение весь такой доход, и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года — более чем на 30%.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.