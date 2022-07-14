В Госдуму внесли законопроект о переходе финорганизаций на российское ПО
В Госдуму внесли законопроект о контроле регулятора за переходом финорганизаций на отечественное ПО
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о контроле Банка России за переходом финансовых организаций преимущественно на отечественное программное обеспечение.
Сенатор отметил в Telegram-канале, что члены Совфеда внесли законопроект, который устанавливает полномочия Банка России по контролю за переходом финансовых организаций на преимущественно российское программное обеспечение.
Отмечается, что переход на отечественное ПО необходим для обеспечения технологической независимости и информационной безопасности финансовой сферы.