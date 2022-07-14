МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает использование средств государственной поддержки для погашения обязательств по ипотечным кредитам в случае, когда жилье приобретается многодетными семьями в собственность не только родителей, но и их детей, а также если третий или последующие дети родятся в 2023 году. Путин подписал закон об упрощении процесса приватизации имущества

Согласно закону, собственники могу частично или полностью погасить обязательства по ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках господдержки и в случаях, когда в результате приобретения доли или долей жилое помещение поступает в собственность не только гражданина или общую собственность супругов, но и их детей. Также предоставляется право на меры господдержки по ипотеке и многодетным семьям, у которых в 2023 году родится третий ребенок или последующие дети.

Кроме того, закон допускает также использование средств господдержки при ипотеке не только на уплату страховых премий (взносов) по договорам страхования и другие цели, но и на оплату услуг кредитора или третьих лиц, оказание которых предусмотрено кредитными договорами или договорами займа.