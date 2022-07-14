МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в 2022 году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Путин подписал закон о налоговой поддержке российской IT-отрасли

Отмечается, что сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды с 1 сентября по 30 ноября 2022 года при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством России о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".