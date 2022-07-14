МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон об индексации пенсий военных

Закон устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включенных в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Вычет предоставляется и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.

Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы, понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов – 0%. Аналогичные ставки действуют для производителей такой продукции и компонентной базы. Тарифы также понизятся для организаций, которые сами разрабатывают и выпускают электронные компоненты и изделия.

Кроме того, в отношении расходов, связанных с развитием генетических технологий, регионам предоставляется право вводить инвестиционный налоговый вычет в размере 42,5% от суммы таких расходов. При этом федеральная часть налога на прибыль может быть уменьшена на 7,5% от подобных расходов.