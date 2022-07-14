МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан, попавших под санкции, от продажи в текущем году акций и долей российских компаний, а также дает юрлицам отсрочку до 2024 года по уплате налогов с замороженных доходов по еврооблигациям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин освободил продажу золота и бриллиантов в России от налогов

Закон позволит освободить в 2022 году от НДФЛ доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний, пояснял Минфин России. Эта льгота предоставляется по сделкам, заключенным в текущем году, при условии, что на дату реализации таких акций и долей они непрерывно принадлежали физлицу на праве собственности или ином вещном праве более одного года.

Кроме того, при переводе в 2022 году брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента другому брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору, исчисление и удержание НДФЛ на дату такого перевода, то есть "промежуточную" дату, не производится.

Закон содержит и нормы, направленные на снижение фискальной нагрузки на российских юрлиц — владельцев еврооблигаций в связи с блокировкой выплат зарубежными расчетными организациями. Датой получения доходов в виде процентов, начисленных в 2022-2023 годах, признается дата поступления денег, но не позднее 31 марта 2024 года. Это позволит российским организациям — держателям еврооблигаций отсрочить до 2024 года уплату налога на прибыль по таким замороженным процентным доходам.

Кроме того, в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций не будут включаться доходы в виде сумм прекращенных в текущем году обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией или иностранным гражданином, в случае принятия решения о прощении долга заимодавцем (кредитором) или лицами, получившими право требования по такому договору до 31 декабря 2022 года.

Не будут включаться в налогооблагаемую базу по этому налогу и доходы в виде средств и иного имущества, полученные организациями по соглашениям финансирования участия в кредите (займе) при синдицированном кредитовании, а также в связи с прекращенных обязательств кредитора по ним перед внешним участником. Одновременно операции финансирования участия в таком кредите (займе) в денежной форме, включая проценты по ним, а также по переуступке прав по вытекающим из таких соглашений обязательств освобождаются от НДС.