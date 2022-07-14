МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме утвердить министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России. ЛДПР готова поддержать Мантурова по всем направлениям деятельности

Председатель комитета Владимир Гутенев отметил, что депутаты в ходе внеочередного заседания комитета по промышленности и торговле единогласно решили рекомендовать Госдуме утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли.

Отмечается, что Мантуров в время своего выступления на заседании "подчеркнул значимость увеличения технологического суверенитета нашей страны; выделил первоочередные критически важные направления для форсирования процесса импортозамещения (среди которых химический комплекс, металлургия, микроэлектроника, машиностроение); рассказал про необходимые меры стимулирования внутреннего спроса и поддержки отечественных производителей".