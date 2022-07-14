МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий организации от НДС и налога на прибыль при безвозмездных поставках газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин освободил физлица под санкциями от НДФЛ при продаже российских акций

Закон освобождает от НДС услуги по передаче газа и его транспортировке по газораспределительным сетям на безвозмездной основе потребителям, которые используют газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне таких захоронений.

Эта льгота предоставляется при условии, что на основании актов правительства РФ передача газа и оказание услуг по его транспортировке осуществляются без взимания платы с потребителей.

Одновременно соответствующие расходы газоснабжающих организаций включаются в состав внереализационных расходов, а доходы, полученные потребителями газа, переданного им на безвозмездной основе для горения Вечного огня и Огня памяти, исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Закон вступает в силу со дня его официального публикования, а изменения, им внесенные, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.