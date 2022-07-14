Путин подписал закон о вычете по НДФЛ на на лечение и фитнес студентов-очников до 24 лет
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам вернуть часть своих расходов на лечение (в отдельных случаях полностью) и физкультурно-оздоровительные услуги всех своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволяет родителям, опекунам, попечителям применять социальные налоговые вычеты по НДФЛ по расходам на медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые всем их детям в возрасте до 24 лет, которые очно обучаются в образовательных организациях.
Данные нормы будут распространяться на доходы физлиц, полученные начиная с 1 января 2022 года.
Ранее граждане, в том числе опекуны и попечители, были вправе применить такие вычеты по расходам на лечение своих детей в возрасте до 18 лет, а также на оказываемые им физкультурно-оздоровительные услуги. А по достижении ребенком совершеннолетия право на вычет пропадало, за исключением граждан, у кого есть дети-инвалиды первой и второй групп в возрасте до 24 лет, обучающиеся очно.
Социальные налоговые вычеты ранее предоставлялись по документально подтвержденным расходам, в сумме не превышающим 120 тысяч рублей, при этом вернуть можно было не более 15 600 рублей уплаченного НДФЛ (13%). Но по дорогостоящим видам лечения (например, при атрофии или дефектах косной ткани челюстей, бесплодии, оказании услуг высокотехнологичной и паллиативной медицины) вычет может быть осуществлен в размере фактически произведенных расходов, если они подтверждены.
https://1prime.ru/government/20220714/837492205.html