МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам вернуть часть своих расходов на лечение (в отдельных случаях полностью) и физкультурно-оздоровительные услуги всех своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин освободил от НДС услуги по догазификации

Закон позволяет родителям, опекунам, попечителям применять социальные налоговые вычеты по НДФЛ по расходам на медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые всем их детям в возрасте до 24 лет, которые очно обучаются в образовательных организациях.

Данные нормы будут распространяться на доходы физлиц, полученные начиная с 1 января 2022 года.

Ранее граждане, в том числе опекуны и попечители, были вправе применить такие вычеты по расходам на лечение своих детей в возрасте до 18 лет, а также на оказываемые им физкультурно-оздоровительные услуги. А по достижении ребенком совершеннолетия право на вычет пропадало, за исключением граждан, у кого есть дети-инвалиды первой и второй групп в возрасте до 24 лет, обучающиеся очно.

Социальные налоговые вычеты ранее предоставлялись по документально подтвержденным расходам, в сумме не превышающим 120 тысяч рублей, при этом вернуть можно было не более 15 600 рублей уплаченного НДФЛ (13%). Но по дорогостоящим видам лечения (например, при атрофии или дефектах косной ткани челюстей, бесплодии, оказании услуг высокотехнологичной и паллиативной медицины) вычет может быть осуществлен в размере фактически произведенных расходов, если они подтверждены.