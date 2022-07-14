МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин освободил продажу золота и бриллиантов в России от налогов

Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 25,286 триллиона рублей (19,3% ВВП), что на 34,8% больше, чем было первоначально установлено, по расходам — 24,762 триллиона рублей (18,9% ВВП), что на 15,1% больше изначально запланированного. Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом в 524 миллиарда рублей (0,4% ВВП).

За 2021 год по сравнению с 2020 годом произошло увеличение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 1,9 процентного пункта (с 17,4% до 19,3%). При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП увеличилась за год на 2 процентных пункта (с 4,9% до 6,9%), а доля ненефтегазовых доходов уменьшилась на 0,2 процентного пункта (с 12,6% до 12,4%). Доля же расходов бюджета РФ за 2021 год по отношению к ВВП уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4 процентного пункта (с 21,3% до 18,9%).

Благоприятная конъюнктура рынка энергоносителей обусловила формирование по итогам 2021 года дополнительных нефтегазовых доходов в размере 3,2 триллиона рублей, которые в текущем году направлены в Фонд национального благосостояния. При этом для снижения рисков бюджетной и макроэкономической стабильности в прошлом году был увеличен с 7% до 10% пороговый объем ликвидных активов ФНБ, при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. В то же время было разрешено до 2024 года использовать 2,5 триллиона рублей на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов вне зависимости от ценовой конъюнктуры и динамики ликвидных средств ФНБ.

В 2021 году средства ФНБ на сумму 15,5 миллиарда рублей были размещены в привилегированные акции ОАО "РЖД" в целях финансирования инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей". На начало 2022 года объем средств ФНБ составил около 13,565 триллиона рублей, увеличившись за год на 19,684 миллиарда рублей.

Объем госдолга России на 1 января 2022 года составил 20,921 триллиона рублей, увеличившись за год на 1,981 триллиона рублей. При этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 22,1% до 21,2%, а внутреннего соответственно увеличилась с 77,9% до 78,8%.