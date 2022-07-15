МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Государственная дума в ходе внепланового пленарногог заседания в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. В Госдуме одобрили утверждение Мантурова на пост вице-премьера

Отмечается, что новый заместитель премьер-министра России будет совмещать должность с постом министра промышленности и торговли.