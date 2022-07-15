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Госдума утвердила Мантурова на пост вице-премьера
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Государственная дума в ходе внепланового пленарногог заседания в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Отмечается, что новый... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, госпроекты, новости, россия, госдума, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Государственная дума в ходе внепланового пленарногог заседания в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
Отмечается, что новый заместитель премьер-министра России будет совмещать должность с постом министра промышленности и торговли.