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Володин не исключил проведение еще одного внепланового заседания в Госдуме
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание. По словам депутата, есть возможность, что при наличии... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, госпроекты, новости, россия, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание.
По словам депутата, есть возможность, что при наличии вопросов для рассмотрения соберется еще одно внеочередное пленарное заседание Госдумы.