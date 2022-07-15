МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание. Госдума в первом чтении запретила перечислять взыскиваемые деньги за рубеж

По словам депутата, есть возможность, что при наличии вопросов для рассмотрения соберется еще одно внеочередное пленарное заседание Госдумы.