МОСКВА, 19 тюл — ПРАЙМ. Правительство России утвержило список применяемых в ядерных целях материалов, оборудования и технологий двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю. Посдановление опубликовано на офоциальном сайте правовой информации. Правительство предложило продлить налоговую льготу на вложения в хай-тек

Отмечается, что в перечень вошли промышленное оборудование, материалы, оборудование для обогащения урана, оборудование, связанное с производством тяжелой воды, испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств, а также компоненты ядерных взрывных устройств.

Кроме того, правительство включило в список радиоизотопы, пригодные для изготовлений источников нейтронов.