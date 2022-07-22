МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности. Путин поручил выделить средства для финансирования проектов

Отмечается, что кабинет министров должен в рамках обеспечения подготовки следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности предусмотреть "отмену контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства, деятельность которых не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска причинения вреда, расширение применения риск-ориентированного подхода".

Также правительству поручено внести соответствующие изменения в законодательство России.

Срок исполнения поручения — 15 октября 2022 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.