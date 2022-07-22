МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать параметры льготного кредитования участников промышленных кластеров по ставке не более 7% сроком до 10 лет, следует из поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Путин и Лукашенко обсудили вопросы импортозамещения и ситуацию в мире

"Правительству РФ определить ключевые параметры льготного режима осуществления деятельности в промышленных кластерах, предусмотрев в том числе: предоставление участникам промышленных кластеров льготных кредитов или займов на срок не более 10 лет по ставке не более 7% годовых на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается также, что применение льготного режима должно быть запущено не позднее 1 января 2023 года.

Доклад – до 1 сентября 2022 года и до 15 января 2023 года.

Путин также поручил проработать вопрос предоставление преференций по уплате страховых взносов для участников промышленных кластеров, а также снизить количество контрольно-надзорных мероприятий и проверок, включая налоговые и таможенные проверки.

Из поручений следует также, что участники промышленных кластеров могут рассчитывать на поддержку со стороны государства при реализации стартовых объемов производимой промышленной продукции — за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на возмещение затрат на покупку такой продукции.