МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Меры, предпринятые правительством РФ для поддержки рынка труда, стимулируют компании удерживать трудовые коллективы, общее количество расторгнутых договоров остается на стандартном для лета уровне, заявил журналистам гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" доли Equinor и Total

Рекордно низкий уровень безработицы удерживается второй месяц подряд. Показатель по методологии МОТ в июне так же, как и в мае, составил 3,9%, когда достиг исторического минимума за период наблюдений с 1991 года, обратили внимание в институте.

Как отметили во ВНИИ труда, тренд на снижение уровня безработицы наблюдается с начала этого года. До начала 2022 года начиная с сентября четыре месяца удерживался прежний рекордно низкий уровень безработицы в 4,3%.

"Низкий уровень безработицы демонстрирует в том числе то обстоятельство, что благодаря предпринятым правительством мерам поддержки рынка труда крупные компании склонны удерживать трудовые коллективы. Несмотря на заявления ряда компаний об уходе с рынка, общее количество расторгнутых договоров, по данным оперативного мониторинга, остается на стандартном для летнего сезона уровне. При этом количество предложений на рынке труда устойчиво растет", — говорится в сообщении.

Только за последние два месяца количество предложений о работе на портале "Работа России" выросло на 500 тысяч и достигло отметки в 2,4 миллиона свободных позиций, уточнили в институте.

Согласно сообщению, на рекордно низкий уровень безработицы работает и сезонный фактор.