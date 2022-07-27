МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские сенаторы одобрили законопроект о выделении 52 миллиардов долларов на развитие производства полупроводников в США. США выделили средства на поддержку Украины

Инициатива получила поддержку 64 членов сената, против проголосовали 33. Она поступает на рассмотрение в палату представителей. Трансляция заседания велась на сайте Сената.

Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки на сумму более 52 миллиардов долларов американским разработчикам и производителям полупроводников. Он призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков и усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.