МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным и местным бюджетам и повышение долговой устойчивости их бюджетов. Об этом свидетельствуют данные нижней палаты парламента. Во Франции считают, что цены на энергию выросли бы без мер правительства

Так, в отношении субсидий, распределяемых на конкурсной основе, отменяется требования о необходимости распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. При этом допускается, что уровни софинансирования могут отличаться от предельных уровней, утвержденных российским правительством.

А перечень случаев и оснований, когда целевые межбюджетные трансферты могут предоставляться в форме иных межбюджетных трансфертов, дополняется предоставлением бюджетных ассигнований на проведение регионами мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.

Кроме того, сумма заимствований субъекта России в отчетном финансовом году теперь может превысить общую сумму направленных на финансирование дефицита его бюджета средств и объемов погашения долговых обязательств, на объем остатков, образовавшихся на конец года в связи с неполным использованием целевых межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от организаций, и дотаций для обеспечения сбалансированности бюджета, а также на объем доходов отчетного года, зачисленных в региональный бюджет субъекта России после последнего рабочего дня такого года. Аналогичные нормы устанавливаются и для муниципальных образований.

Помимо этого, органы госвласти субъектов страны получают право устанавливать дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, заключивших соглашения о межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры. Также для обеспечения реализации соглашений о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве допускается предоставление "горизонтальных" субсидий как между бюджетами субъектов РФ, так и между местными бюджетами.