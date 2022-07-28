МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг получит полномочия утверждать перечень работ Фонда развития промышленности (ФРП). Правительство рассмотрело соответствующие поправки в законодательство на заседании в четверг. Минпромторг подтвердил намерение H&M продать российский бизнес

"Предлагается наделить Минпромторг полномочиями напрямую своим приказом определять перечень работ фонда", — сказал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, предлагаемые изменения в закон "О промышленной политике" повысят гибкость использования финансовых и интеллектуальных ресурсов ФРП. Он пояснил, что иногда под социально-экономические вызовы бывает необходимо оперативно расширять мандат фонда на новые задачи и услуги, как, например, это было во время пандемии. Предлагаемые изменения в законодательство позволят снизить бюрократические проволочки.

Позже директор ФРП Роман Петруца прокомментировал инициативу Минпромторга, отметив, что возможность оперативно донастраивать инструменты поддержки промышленности в условиях быстроменяющейся ситуации приобретает особую важность. "Модель ФРП и цифровая инфраструктура позволяют гибко перестраивать работу под актуальные вызовы и задачи развития промышленности. Например, во время пандемии ФРП был переориентирован на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с COVID-19. Благодаря новой программе финансирования в сжатые сроки было выдано более 100 займов, которые позволили быстро нарастить выпуск самой востребованной продукции. ", – сказал Петруца, чьи слова приводит пресс-служба Минпромторга.

Кроме того, на заседании правительства были рассмотрены изменения в закон "О промышленной политике" направленные на уточнение понятийного аппарата в отношение индустриальных парков и технопарков. "Счетной палатой было отмечено, что субъекты порой самостоятельно вводят новые виды и подвиды парков, что осложняет работу по развитию единой промышленной инфраструктуры регионов через меры государственной поддержки, это актуально и в контексте запуска механизма промышленной ипотеки", — пояснил Мантуров.