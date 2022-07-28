МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов. Об этом свидетельствуют данные нижней палаты парламента. Правительство предложило совершенствовать межбюджетные отношения

Отмечается, что документ должен поспособствовать обновлению основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов. "Достигнуть указанной цели в условиях ограниченной ресурсной базы возможно только путем изменения структуры производства, повысив степень и глубину переработки и, соответственно, обеспечив большую добавленную стоимость", — указывается в пояснительной записке к нему.

Система инвестиционных квот для компаний предполагает выделение государством квот на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Внедрена также госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; на фоне новых санкций срок реализации проектов недавно был продлен на два года — до семи лет. По обеим программам будут построены 105 судов; по данным Росрыболовства, уже готовы и переданы шесть рыбопромысловых судов и три краболова.

Согласно законопроекту о втором этапе инвестквот, в 2023 году на инвестиционные цели предлагается выделить 20% общедопустимого улова минтая и сельди в Дальневосточном бассейне, распределив их поровну между строительством рыбоперерабатывающих комплексов и рыбопромыслового флота, а также 4% для донаделения участников первого этапа программы, строящих суда. Кроме того, предполагается изъять вторую половину квот на добычу крабов и всю квоту на добычу дальневосточных моллюсков.

Законопроектом также предусматривается условие принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов в случае нарушения обязательства инвестора об осуществлении производства рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов в рамках инвестквот в объеме не менее 70% таких квот в течение двух лет подряд с момента распределения таких квот на береговой объект инвестиций.