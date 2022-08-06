МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой о развитии торгово-экономического сотрудничества. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству

Как говорится в документе, правительство решило принять согласованное с МИД и другими органами исполнительной власти предложение Министерства экономического развития о подписании "меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества".

Уточняется, что подписать меморандум поручено вице-премьеру Александру Новаку. Согласно документу, зампредседателя правительства разрешено вносить в меморандум в ходе переговоров изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству. Стороны намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.