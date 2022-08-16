МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Выводы по обеспечению безопасности в Балтике и Арктике в новой обстановке закреплены в обновленной Морской доктрине России. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Новая Морская доктрина предусматривает тесное сотрудничество флота РФ с Китаем и Индией

"Отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновленной Морской доктрине, утверждённой президентом Российской Федерации 31 июля. Работа на этом направлении будет продолжена", — отметил глава российского Минобороны, выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

По словам Шойгу, на трансформацию обстановки в Балтийском регионе и Арктике оказало влияние присоединение Финляндии и Швеции к стратегическому планированию НАТО.