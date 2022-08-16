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Шойгу рассказал о роли новой Морокой доктрины в национальной безопасности
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Выводы по обеспечению безопасности в Балтике и Арктике в новой обстановке закреплены в обновленной Морской доктрине России. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, госпроекты, новости, россия, арктика, морская доктрина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Выводы по обеспечению безопасности в Балтике и Арктике в новой обстановке закреплены в обновленной Морской доктрине России. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
"Отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновленной Морской доктрине, утверждённой президентом Российской Федерации 31 июля. Работа на этом направлении будет продолжена", — отметил глава российского Минобороны, выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
По словам Шойгу, на трансформацию обстановки в Балтийском регионе и Арктике оказало влияние присоединение Финляндии и Швеции к стратегическому планированию НАТО.